TARANTO – Rinaldo Melucci, sindaco di Taranto, Davide Tizzano, presidente del comitato internazionale dei Giochi del Mediterraneo, ed Elio Sannicandro, direttore generale del comitato organizzatore, hanno incontrato i sindaci dei comuni coinvolti nel masterplan dell’evento sportivo che si terrà a Taranto nel 2026. È stata un’utile occasione di confronto per ragionare sulle infrastrutture che saranno adeguate o realizzate ex novo per accogliere le numerose discipline sportive dei Giochi.

«Il percorso di condivisone con il territorio è iniziato – ha spiegato il sindaco Rinaldo Melucci – le infrastrutture che realizzeremo saranno l’eredità che i Giochi lasceranno alle nostre città, per questo abbiamo la necessità che ogni passo sia ponderato, perchè quegli impianti dovranno poi essere gestiti in maniera sostenibile. Dobbiamo far presto, però, perchè il 2026 è solo apparentemente lontano. L’esperienza di Orano, in ogni caso, ci ha mostrato che abbiamo tutte le carte in regola per realizzare l’edizione più bella da decenni a questa parte».