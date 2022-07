STURNO (AV) – Sono 23 i calciatori convocati dal Taranto per il ritiro di Sturno, in programma dal 20 luglio al 5 agosto. Assenze eccellenti quelle di Giovinco, Pacilli e Tomassini, che, come acclarato da tempo, non rientrano più nei piani del Taranto e quindi sul punto di essere ceduti. Al gruppo guidato da Nello Di Costanzo sono stati aggregati anche quattro elementi in prova.