Attacchi hacker alle imprese in aumento: +169%

BARI – In Italia gli attacchi hacker sono cresciuti del 169% lo scorso anno. L’industria è uno degli obiettivi più colpiti anche in Puglia. Ma fortunatamente si assiste ad un’inversione di tendenza in tutto il Paese e anche in Puglia. Un quadro della sicurezza informatica in Italia e nella nostra regione e una panoramica delle strategie pubbliche attivate su scala nazionale e regionale sono stati presentati in occasione del Roadshow “Cybersecurity per le Pmi. Contesto strategico e opportunità di sviluppo”, promosso da Confindustria Puglia. Gli esperti del settore si sono confrontati su minacce rilevate, priorità d’azione e iniziative in corso oltre alle misure pubbliche di sostegno per le imprese offerte da Confindustria.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp