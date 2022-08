LECCE – L’Associazione italiana Dislessia ha lanciato una petizione, portata avanti anche a Lecce, per chiedere al futuro Governo una legge ad hoc sulla dislessia per l’università, che preveda il pieno riconoscimento di strumenti e misure compensative nel percorso accademico e la presenza di almeno un centro pubblico per la diagnosi degli adulti con dislessia in ogni regione. Una legge già c’è, la 170 del 2010 e nelle scuole consente agli studenti con Disturbi Specifici dell’Apprendimento di usare strumenti compensativi oltre al tempo in più per le prove scritte, ma All’università l’uso degli strumenti è concesso solo a discrezione del singolo docente, per questo viene chiesta un nuova legge, che per gli universitari con disturbi dell’apprendimento farebbe la differenza.