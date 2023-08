“L’agricoltura del futuro sarà sempre più ambiente, energia, turismo ed economia circolare. La prossima programmazione 2023/27 che in Basilicata mobiliterà risorse pubbliche per circa 500 milioni di euro si muoverà in questa direzione”. Lo ha annunciato l’assessore all’Ambiente della Regione Basilicata, Cosimo Latronico, partecipando a Marconia di Pisticci, alla “Prima festa dell’agricoltore”. ” Centrare obiettivi di innovazione, di sostenibilità e di qualità potranno fare di quello primario, un settore di richiamo lavorativo e professionale per le nuove generazioni. In questo senso nuovi insediamenti e piani di sviluppo rurale, caratterizzati dai temi ambientali e della sostenibilità, potranno fare da volano per una nuova agricoltura che fa qualità e reddito. Il tema dell’energia da fotovoltaico – ha concluso Latronico – per sperimentare altre funzioni in agricoltura è un problema che stiamo seguendo con speciale interesse per farne un asset a servizio dell’agricoltura e della sua esigenza di innovazione”.

