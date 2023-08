“Già da qualche ora ho allertato l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente di Basilicata che ha avviato, sotto il coordinamento del direttore Donato Ramunno, e la collaborazione della locale Capitaneria di Porto, un’attività di campionamento delle acque a Castrocucco di Maratea”. E’ quanto fa sapere l’assessore all’Ambiente della Regione Basilicata, Cosimo Latronico. “Ho ricevuto la segnalazione dal Consorzio turistico, e dal sindaco di Maratea, Daniele Stoppelli, che ringrazio, sulla presenza di macchie gialle in mare, ma mi preme rassicurare operatori turistici e villeggianti, che i controlli nell’area sono periodici e fino ad oggi non hanno mai restituito situazioni allarmanti. Questo però non ci esime dal portare avanti verifiche scrupolose e costanti”, conclude Latronico.

