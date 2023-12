Assegnati alla questura di Taranto i nuovi vice ispettori

Massimo Gambino, questore di Taranto, ha dato il benvenuto ai nuovi vice ispettori della Polizia di Stato, vincitori del concorso e assegnati alla Questura di Taranto. Dopo i saluti, augurando loro successo nel lavoro e congratulandosi per il traguardo professionale raggiunto, Gambino ha sottolineato l’importanza del nuovo ruolo e delle crescenti responsabilità. I nuovi vice ispettori, dopo aver completato la formazione e superato la fase pratica, sono stati destinati alla questura jonica per assumere diversi incarichi come ufficiali di polizia giudiziaria. Queste assegnazioni fanno parte di un piano più ampio di potenziamento del personale della Questura, con l’obiettivo specifico di aumentare il livello di sicurezza a vantaggio della comunità.

