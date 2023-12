Taranto, continuava a spacciare ai domiciliari, 22enne in carcere

Per un continuo andirivieni sospetto in un edificio del quartiere Tamburi, i Carabinieri di Taranto hanno deciso di perquisire in maniera accurata la casa di un 22enne, già agli arresti domiciliari nello stesso edificio.

Nell’abitazione, i militari hanno trovato circa cento grammi di hashish e denaro, probabilmente proveniente dallo spaccio. Il giovane, cercando di nascondere la droga prima che i Carabinieri la trovassero, ha aperto la porta dell’appartamento in accappatoio, occultando lo stupefacente nella tasca e dirigendosi in bagno per gettarla, ma è stato fermato dagli investigatori.

Nonostante fosse ai domiciliari, l’abitazione sembrava essere utilizzata per suddividere la droga in dosi, poiché all’interno è stato trovato materiale per confezionarla e un bilancino di precisione. La sostanza è stata inviata al laboratorio analisi del Comando Provinciale Carabinieri di Taranto per ulteriori verifiche. Il 22enne è stato arrestato e portato in carcere.

