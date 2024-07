Assalto portavalori, Comandante Acquaro: “Commando organizzato”

Scene da far west, da film d’azione, quelle viste a cavallo tra le provincie di Brindisi e Lecce. Lungo la statale 613 in direzione di Lecce, tra San Pietro Vernotico e Torchiarolo, un furgone portavalori è stato assaltato e rapinato, per un bottino totale che ammonterebbe a circa 3 milioni di euro. Ad Antenna Sud parla il Comandante Provinciale dei Carabinieri, colonnello Leonardo Acquaro.

