Grave infortunio alla raffineria Eni di Taranto

Un serio incidente ha coinvolto oggi (giovedì 5 luglio) un lavoratore dell’azienda Officine Tecniche De Pasquale, appaltatrice di Eni, all’interno della raffineria Eni di Taranto. Il lavoratore, subito soccorso, è stato trasportato in ospedale ed è in prognosi riservata. Le cause dell’infortunio sono sotto indagine da parte degli organi ispettivi e di controllo per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

La UILM e la RR.SS.UU hanno espresso dissenso riguardo ad alcuni comportamenti della committenza verso i lavoratori e le ditte appaltatrici. Hanno rilevato con preoccupazione che la sicurezza, seppur proclamata come prioritaria, è stata spesso trascurata durante le attività di manutenzione degli impianti. Le ditte appaltatrici e i loro lavoratori vengono infatti pressati affinché completino i lavori in tempi ristretti, sacrificando così gli aspetti fondamentali della sicurezza.

Per evitare il ripetersi di simili episodi, la UILM e la RR.SS.UU richiedono un incontro specifico con la Direzione ENI e le aziende appaltatrici, al fine di definire maggiori garanzie per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

