Inchiesta su ex Ilva, Acciaierie d’Italia: ‘Collaboriamo per fare chiarezza’

“In relazione all’inchiesta pubblicata dai media in questi giorni e riferita, secondo quanto appreso, alle attività dell’azienda durante la precedente gestione, garantisce naturalmente la massima collaborazione alle autorità competenti per fare luce sull’accaduto”, chiarisce in una nota Acciaierie d’Italia in AS.

“Vale la pena sottolineare che dal momento del suo insediamento, la nuova amministrazione straordinaria ha avviato attività di verifica sui processi aziendali. Questo rappresenta un’ulteriore conferma del cambio di passo positivo intrapreso dalla gestione commissariale per garantire la massima trasparenza e il pieno rispetto delle normative”, conclude la nota.

