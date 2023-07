As Grotte, stage con mister Donadoni per l’Under 19

L’As Grotte, società di Castellana Grotte annuncia una selezione under 19 alla presenza dell’ex Ct della Nazionale italiana Roberto Donadoni. Lo stage è riservato ai calciatori nati dal 2004 al 2007 che volessero entrare a far parte del progetto, che vedrà la società ai nastri di partenza del campionato Under 19. Per partecipare è possibile chiamare il 3515388907.

