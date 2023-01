LECCE – Tornano le offerte di lavoro destinate esclusivamente a persone con disabilità: si cercano un tecnico di laboratorio chimico a Lecce e un banconista macellaio a Gagliano del Capo. Cresce, nel complesso, il volume di annunci veicolati dai Centri per l’impiego: sono 391 le figure ricercate (la scorsa settimana erano 360) da parte di 128 aziende. Sono i numeri del quarto report settimanale delle offerte di lavoro redatto dall’U.O. Coordinamento servizi per l’impiego dell’Ambito di Lecce di Arpal Puglia.

Si registra un aumento dei posti disponibili nel campo della bellezza e cura della persona, dove si cercano sei parrucchieri ed estetiste; stesso discorso anche per la sanità privata e l’assistenza alla persona, dove si selezionano 10 infermieri, fisioterapisti, tecnici radiologi ma anche autisti accompagnatori. Una crescita si ha, ancora, nel settore ambientale, dove si assumono quattro tecnici; nel commercio, dove si cercano 21 addetti; nell’industria del legno, dove se ne selezionano 4. Sono, poi, richiesti ben 98 tecnici e operai in aziende edili; 22 autisti o meccanici nel settore trasporti e riparazione veicoli; 34 operatori in aziende metalmeccaniche; 29 operai nel tessile; due addetti nell’artigianato e altrettanti nel settore pulizie; dieci figure per i profili amministrativi e informatici; dieci operatori presso call center.

Parabola ascendente per il turismo e la ristorazione: 133 i lavoratori ricercati sia nell’immediato che in vista della stagione da aprile a settembre. Sono così suddivisi: 25 addetti lungo la costa adriatica; 40 lungo quella ionica; 38 nell’entroterra; 30 nel Capo di Leuca. Interessanti anche le proposte di lavoro e formazione che giungono da altri Paesi europei tramite la rete Eures, agenzia dell’Unione Europea formata dai servizi pubblici per l’impiego e creata per facilitare la mobilità del lavoro tra gli Stati membri: tra gli altri annunci, si segnala quello relativo alla catena “Garden Hotel” che cerca 30 animatori da assumere nelle proprie strutture ad Ibiza, Maiorca, Minorca, Andalusia e territorio spagnolo. In particolare si cercano 10 animatori sportivi, 15 animatori per bambini, 5 istruttori di fitness.

Le offerte, parimenti rivolta ad entrambi i sessi, sono pubblicate quotidianamente sul portale lavoroperte.regione.puglia.it, raggiungibile anche cliccando sui codici offerta inseriti all’interno degli annunci contenuti nel report. Quest’ultimo, inoltre, è diffuso anche sulla pagina Facebook “Centri impiego Lecce e provincia“, sul portale Sintesi Lecce e sui profili Google di ogni centro per l’impiego.

Le candidature possono essere trasmesse in tre modi: tramite Spid, direttamente dal sito “Lavoro per te“; inviando via mail ai Centri per l’Impiego il modulo scaricabile dagli annunci; direttamente nei Centri per l’Impiego durante gli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30, il martedì anche dalle 15 alle 16.30 e il giovedì pomeriggio su appuntamento, info e contatti a pag. 39, www.arpal.regione.puglia.it).

Report completo scaricabile al seguente link:

Barbara Magnani Giornalista professionista da febbraio 2009. Laureata in Lettere e un master in giornalismo sportivo televisivo. Dopo oltre 17 anni di esperienza in giornali, televisioni e uffici stampa della bergamasca, l’amore mi ha portata a Lecce dove vivo con mio marito e un piccolo peloso di nome Chiarly. E ora, con grande soddisfazione, la mia esperienza professionale si arricchisce nel gruppo televisivo Antenna Sud. See author's posts

