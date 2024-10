Arboris Belli-Barletta 0-3, le voci del dopogara

ALBEROBELLO – Il Barletta non sbaglia neanche allo Scianni-Ruggieri e regola l’Arboris Belli con il 3-0 firmato dal centrocampo: doppietta di Bayo nel primo tempo, sigillo di Mariani nella ripresa.

Soddisfatto De Candia, che vuole perfezionare alcuni dettagli in vista del tour de force di ottobre: “Prestazione importante, sono contento per aver visto una squadra sul pezzo ma abbiamo ancora qualcosa da migliorare se vogliamo uscire dal mese di ottobre nel migliore dei modi”. Mariani subentra e segna: “Una panchina lunga e attenta è fondamentale – sottolinea il tecnico – tutti sono pronti ad entrare subito forte in partita”.

Lati positivi anche per l’Arboris Belli nonostante il passivo, il tecnico Andrea Solidoro vede progressi rispetto alla batosta di Galatina: “Ovviamente il tasso tecnico è ben diverso, ma c’è rammarico per aver subito i primi due gol su calcio piazzato. Rispetto a Galatina, però, siamo riusciti a giocare con più accortezza nelle altre fasi. Il raddoppio di Bayo ci ha tagliato le gambe”.

