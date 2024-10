Pari con nervosismo finale: 1-1 tra Fasano e Casarano

Termina senza vincitori né vinti tra Fasano e Casarano, il derby del “Curlo” finisce 1-1. Al 95’ il Casarano può recriminare le occasioni mancate specie nel corso della ripresa, con l’interrogativo del gol al 36’ del secondo tempo. Il Fasano strappa un punto tra le mura amiche, in una gara che era stata incanalata sui giusti binari con il momentaneo vantaggio. Nella ripresa la formazione di casa non riesce a mantenere lo stesso smalto dei primi 45’, complice il forcing degli avversari.

Le formazioni: 4-3-3 per il Casarano di Laterza che sceglie D’Alena, Logoluso e Cerutti a centrocampo con Ferrara, Saraniti ed Opoola nel tridente d’attacco. Iannini risponde confermando il 442 di domenica scorsa, l’unica novità è rappresentata dall’inserimento di Murgia nell’undici titolare con capitan Ganci in panchina. La cronaca. Al 12’ si sblocca il derby del “Curlo” con il vantaggio del Fasano. Errore in uscita per la retroguardia del Casarano, ne approfitta Corvino che si libera di Rizzo e dal limite piazza la sfera all’angolino alla sinistra di Fernandes. Tre reti in due gare per Corvino che si ripresenta così al ritorno in biancazzurro per la sesta stagione.

Dura 5’ il momentaneo vantaggio del Fasano, perché arriva la pronta risposta del Casarano: al 17′ traversone di Ferrara per Saraniti che in torsione infila Lombardo, spedendo la palla sul secondo palo. Rischia grosso Lombardo al 34’: temporeggia al rinvio nella propria area piccola, ma non ne approfitta Ferrara che viene privato dalla sfera in due tempi dal portiere del Fasano. Si rivede pericolosamente il Fasano al 47’ con Ballatore che in azione personale arriva solo davanti a Fernandes dopo uno slalom gigante, ma il portiere ospite sventa la minaccia in uscita. All’intervallo è 1-1.

La prima grande chance della ripresa è di marca Casarano: Cerutti carica la conclusione dalla media distanza e calcia verso la porta, ma il suo tentativo si infrange sulla traversa a Lombardo battuto. Ancora ospiti vivaci al 19’: Versienti serve Ferrara dalla sinistra, ma l’ex attaccante del Matera non inquadra lo specchio sottomisura. Al 20’ Cortes ci prova per il Fasano da posizione defilata e conclude sul secondo palo, nessun problema per Fernandes in presa sicura.

Il Casarano crea ancora e al 25’ coglie il secondo legno di giornata: in azione da corner la sfera arriva tra i piedi di Ferrara che da pochi passi colpisce il palo nell’area piccola, si salva il Fasano. Al 36’ episodio da moviola per gli ospiti: Cajazzo si mette in proprio dalla destra, calcia da posizione defilata ma coglie la traversa. Nel prosieguo dell’azione Perez conclude a rete ma Lombardo, secondo la terna arbitrale, riesce ad evitare il vantaggio rossazzurro.

Vibranti le proteste degli ospiti, ne fa le spese Laterza che viene espulso dal direttore di gara per proteste. Sul ribaltamento di fronte, Losavio serve Clemente a rimorchio, ma il centrocampista del Fasano non trova lo specchio dal limite. Nel corso del primo dei 5 minuti di recupero, Signorile innesca Bolzicco dalla destra che spizza, ma il suo colpo di testa è impreciso. Tra le proteste finali degli ospiti, finisce 1-1. Il Casarano sale a quota 9 ed inanella il secondo pareggio consecutivo, il Fasano si issa a 3. Terzo pareggio stagionale per gli uomini di Iannini.

