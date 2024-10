Virtus Francavilla, Magrì: “Vittoria importante, avanti per la nostra strada”

Antonio Magrì, presidente della Virtus Francavilla, ha commentato così la vittoria contro l’Acerrana: “È una vittoria importante, in una partita tipica del campionato di Serie D contro una squadra che nel primo tempo ci ha dato filo da torcere e ha dimostrato di avere valori importanti. Bisognava trovare le giuste misure e devo fare i complimenti al mister, allo staff tecnico, che hanno saputo leggerla bene con i cambi giusti. E ancora una volta i subentrati hanno fatto la differenza. Abbiamo 25 calciatori tutti forti e potenziali titolari, a volte è un peccato non vederli tutti in campo. Ma tutti sanno che sono importanti anche 5-10′”.

Sull’avversaria che teme di più: “Ci sono tante squadre forti in questo campionato: dal Casarano all’Andria, passando per la Nocerina e la Palmese. Ma occhio anche alle altre: il Matera e il Martina, ad esempio, sono altre due squadre costruite molto bene. Noi guardiamo solo in casa nostra e andiamo dritti per il solco tracciato, siamo ancora alla quinta giornata e il percorso è lungo. Andiamo avanti così”.

