‘Apulia, Land of Challenge’: Puglia protagonista a Parigi

Il progetto “Apulia, Land of Challenge – Giochi Olimpici e Paralimpici Paris 2024” è un’iniziativa innovativa realizzata da Explovery – Terra delle Gravine in collaborazione con la Librairie Italienne Tour de Babel, e finanziata da PugliaPromozione.

Nel cuore del Marais, a Parigi, a pochi passi dalla Senna e dalla location della cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi, la vetrina “We Are in Puglia” rimarrà aperta fino alla fine dei Giochi Paralimpici. Questa collaborazione proseguirà anche in autunno, oltre il termine del finanziamento regionale.

Iniziato a fine luglio, il progetto trasforma la Libreria Italienne Tour de Babel in un infopoint dedicato alla Puglia fino a settembre. Questa vetrina internazionale punta a promuovere il territorio pugliese in tutte le sue sfaccettature, dalle tradizioni artigianali ed enogastronomiche all’arte e alla cultura, senza dimenticare il patrimonio storico e naturalistico.

Mostre, eventi enogastronomici, presentazioni di libri di autori pugliesi, performance musicali e esposizioni di artisti e designer racconteranno le sfide che la Puglia affronta e testimonieranno le eccellenze che la rendono una meta sempre più ambita da turisti di tutto il mondo. Particolare attenzione sarà riservata alle gravine e alle peculiarità dei comuni dell’arco ionico tarantino.

Explovery – Terra delle Gravine produrrà anche contenuti promozionali mirati, concentrandosi su esperienze outdoor, sportive e sulla valorizzazione dei parchi regionali, tra cui il Parco Terra delle Gravine.

Explovery è un tour operator e agenzia di viaggi che punta a promuovere la Terra delle Gravine come destinazione unica, ideale per chi desidera esplorare luoghi inediti e vivere avventure autentiche. L’offerta si estende al Parco Regionale Naturale Terra delle Gravine, al Parco Nazionale dell’Alta Murgia e a Matera.

La Librairie Italienne Tour de Babel, fondata nel 1984, è da decenni un punto di riferimento per la promozione della lingua e della cultura italiana a Parigi. Recentemente, è stata rilevata da tre soci di Laterza, che continuano a portare avanti la missione culturale della libreria.

Il progetto “Apulia, Land of Challenge” è stato reso possibile grazie al contributo della Regione Puglia attraverso l’Avviso Pubblico “Contributi per Iniziative di Promozione e Valorizzazione del Territorio”, finanziato da Pugliapromozione per l’anno 2024.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author