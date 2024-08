Approvato progetto per nuovo Iacovone: verso inizio dei lavori

A 24 ore dalla firma del decreto da parte dei ministri Fitto, Abodi e Giorgetti, e con la conclusione della Conferenza di Servizi che ha ricevuto il parere favorevole di tutti gli enti coinvolti, si è chiusa positivamente la verifica del progetto di fattibilità tecnica ed economica del nuovo stadio E. Iacovone. Nella mattinata di venerdì 9 agosto è arrivata anche la validazione del R.U.P. con l’igegner Alessandro Zito.

Il commissario straordinario Massimo Ferrarese ha approvato il progetto, che sarà ora inviato all’Anac per ottenere il parere necessario all’indizione della gara di appalto per l’esecuzione dei lavori. Ferrarese ha inoltre firmato i decreti relativi alla determinazione a contrarre, passaggio fondamentale per avviare i bandi di gara.

“Sono molto soddisfatto del lavoro svolto dai progettisti, dall’ente di verifica RINA CHECK, coordinati dalla società governativa ‘Sport & Salute’, e da tutto lo staff della struttura commissariale – ha dichiarato Ferrarese -. “Nonostante il periodo di ferie, tutti hanno contribuito in modo prezioso e fondamentale in tempi brevissimi”.

Ferrarese ha concluso affermando: “Ora attendiamo la registrazione del decreto da parte della Corte dei Conti per poter bandire i lavori per lo stadio Iacovone, un’opera dal valore di 59.750.000 euro, e finanziare tutti gli interventi già previsti nel secondo masterplan”.

