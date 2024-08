Taranto, bimbo schiacciato da cancello: ricoverato al SS. Annunziata

Un bambino è ricoverato presso l’ospedale SS. Annunziata di Taranto dopo essere stato schiacciato da un cancello in un paese della provincia di Taranto. L’incidente è avvenuto nella serata di giovedì 8 agosto: il piccolo è stato immediatamente soccorso dal 118 e trasportato al Pronto Soccorso. Ha riportato abrasioni, ferite che hanno richiesto numerosi punti di sutura, e diversi traumi. La prognosi è riservata per 15 giorni, ma il bambino non è in pericolo di vita. I medici eseguiranno una nuova valutazione nei prossimi giorni.

