Approvato nuovo codice della strada, pene più severe: le novità

Il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo disegno di legge che inasprisce le sanzioni verso chi compie gravi violazioni al codice della strada. Dopo il via libera del Governo, inizia l’iter parlamentare che potrebbe portare il ddl a diventare legge già in autunno.

Norme più severe sull’uso dei cellulari alla guida e per chi da ubriaco è responsabile di reati come la fuga dopo un incidente stradale. Inasprita anche la revoca della patente: in caso di recidiva non viene solo sospesa, ma revocata a vita.

Ecco tutte le novità.

Nuove norme sui monopattini – Sono previste nuove norme sui monopattini, con l’obbligo di casco, targa e assicurazione. Per chi circola senza i documenti necessari, la multa oscillerà tra i 100 e i 400 euro. Obbligatori anche gli indicatori luminosi di svolta e freno, pena una sanzione tra i 200 e gli 800 euro. I monopattini in sharing dovranno bloccarsi automaticamente al di fuori delle aree consentite. Severe sanzioni per la sosta selvaggia, per la guida in contromano e su strade extraurbane particolarmente trafficate e pericolose.

Per automobilisti obbligo di almeno un metro e mezzo di distanza per superare un ciclista – Tra le novità c’è quella di ampliare le aree con le piste ciclabili e individuare zone a priorità ciclabile con limite di velocità a 30 chilometri orari. Per gli automobilisti obbligo di mantenere almeno un metro e mezzo di distanza per superare un ciclista.

Controlli da remoto – Spunta l’ipotesi di usare accertamenti da remoto per multare chi non dà la precedenza a pedoni e ciclisti, chi parcheggia negli stalli riservati a mezzi pubblici, polizia, vigili del fuoco, servizi di soccorso, veicoli elettrici e carico-scarico.

La Conferenza Unificata ha poi chiesto e ottenuto di aumentare le sanzioni in alcune casistiche, come la sosta nei parcheggi per i disabili (la multa sarà da 330 fino a 990 euro) e nelle corsie o fermate degli autobus (multa da 165 a 660 euro).

Ztl e autovelox – Il disegno di legge introdurrà anche maggiori specifiche sulle aree Ztl, norme per la sicurezza dei passaggi a livello ferroviari, regole più severe per la sosta vietata e omologazioni anti-truffa per gli autovelox, che non dovranno essere posizionati in punti strategici solo “per fare cassa”, ha dichiarato il ministro Salvini.

Novità per i neopatentati – Per i neopatentati passano a 3, da 1. gli anni di guida obbligatoria prima di potersi mettere al volante di un’auto di grossa cilindrata. E se un minorenne viene scoperto alla guida senza patente e ubriaco o drogato, dovrà aspettare fino ai 24 anni di età per guidare un’auto.

Meloni: “Bene nuovi provvedimenti, troppe morti” – “Desidero ringraziare Matteo Salvini, ministro per le Infrastrutture e trasporti, perché il Cdm approva in via definitiva importanti interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada. Provvedimenti quanto più urgenti viste le troppe morti, anche di giovani ragazzi, sulle nostre strade”, ha dichiarato il premier Meloni nel corso del Consiglio dei Ministri.

