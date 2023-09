BRINDISI – Il presidente del comitato di Protezione Civile Maurizio Bruno pronto al confronto con l’Anci per fronteggiare l’emergenza sbarchi. Con un sistema al collasso, serve, dice il consigliere regionale, l’aiuto dei comuni per individuare nuove strutture per l’accoglienza.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp