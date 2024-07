Antonazzo: ‘Con Nobile, il Taranto ha fatto un affare’

(Di Lorenzo Ruggieri) Il primo acquisto del Taranto 2024/25 risponde al nome di Tommaso Nobile. L’estremo difensore sostituirà Gianmarco Vannucchi tra i pali rossoblù e approda in Puglia per la terza volta nella sua carriera, dopo le esperienze di Foggia e Francavilla.

Nel club biancoazzurro giunse grazie all’intuito di Angelo Antonazzo, tarantino doc e con un passato importante tra le file degli ionici. Nel corso della trasmissione Rossoblù, in onda su Antenna Sud Extra, l’ex difensore ha commentato così l’acquisto di Nobile: “Portai io Tommaso alla Virtus Francavilla tre anni fa, prelevandolo dalla Sambenedettese e realizzando poi un’importante plusvalenza. È giovane ma ha tante presenze alle spalle. Ha caratteristiche notevoli, è bravo con i piedi e ha molta personalità. Viene da una piazza dove la pressione non è indifferente e a Taranto può fare il salto di categoria. La società rossoblù è stata bravissima a battere la concorrenza e portarlo in riva allo Ionio. Capisco il rammarico per aver perso Vannucchi, ha disputato un gran campionato e si è rivelato uno dei migliori portieri della categoria. Spero che Nobile lo sostituisca degnamente”.

L’acquisto del portiere era stato preannunciato da Capuano nel corso della conferenza stampa di ieri, in cui sono stati sviscerati diversi temi, dalla penalizzazione al futuro del club. Secondo Antonazzo, il Taranto sembra essere partito con il piede giusto: “La riconferma di Capuano è molto importante e un grande atto di fiducia. Ha fatto molto bene e sa da dove ripartire, cambiare non sarebbe stato positivo. Giove ha spiegato che fare calcio oggi non è facile, si chiede un aiuto alle istituzioni e agli sponsor per aiutare la squadra ad essere più competitiva. Lo stadio? Il botteghino incide tanto sulle casse del Taranto e non avere lo stadio può limitare i programmi della società. Penso però che Giove abbia avuto delle garanzie e anche Capuano sia stato rassicurato. Il Taranto ha realizzato delle plusvalenze con Antonini e Cianci e se vuole fare un campionato competitivo deve capire se fare minutaggio o meno”.

Confermato Capuano, quindi, nel doppio ruolo di allenatore-manager: “Il mister conosce tutti i calciatori grazie alla sua esperienza”, ha commentato Antonazzo: “Sono stato allenato da lui alla Casertana e predilige l’uomo alle caratteristiche. Quest’anno, infatti, ha creato una squadra difficile da affrontare e i risultati parlano chiaro”.

Nel corso della conferenza è stato annunciato il nuovo responsabile del settore giovanile, ovvero l’ex calciatore Pietro Armenise. In questo ambito, la Virtus Francavilla ha tracciato la strada divenendo una realtà affermata non solo in Puglia. Questa la ricetta illustrata da Antonazzo: “Si deve ripartire dal territorio e dalle scuole calcio, fornendo credibilità per evitare che nascano rivalità e competizioni. Quest’anno a Francavilla hanno esordito tanti giovani, tra cui alcuni di Taranto, frutto di un percorso che va avanti da anni. Il club rossoblù deve ripartire proprio da un progetto pluriennale, con pazienza e voglia di arginare i genitori senza scendere a compromessi”.

