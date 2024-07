Impazza il calciomercato in Serie D: Andria, Casarano e Francavilla incontenibili

Prima vera settimana di trattative in Serie D, con l’apertura ufficiale del calciomercato estivo che ha per certi versi confermato le impressioni dei giorni scorsi.

Continua a muoversi da vera e propria big la Fidelis Andria, che pesca dalla Lega Pro e non solo. Rispettivamente da Monterosi e Brindisi arrivano gli svincolati post retrocessione Tommaso Fantacci e Tano Bonnin, ma piace anche Gladestony del Giugliano, per il quale bisognerebbe battere la concorrenza del Ravenna. Vicino anche Alex Sirri, difensore ex Sambenedettese specializzato in promozioni dalla D alla C e già notevolmente conosciuto in Puglia. Dal Sorrento arriverà invece Giuseppe La Monica, mentre il nome nuovo per il blocco under è quello di un altro ex Brindisi, il classe 2004 Antonello Vona. Restano inoltre vive le piste che porterebbero ad Opoola, Monteagudo ed Esposito. Il sogno dei federiciani è ad oggi Giancarlo Malcore, con il quale ci sarebbe già un principio di accordo. Resta ora da convincere (ed accontentare economicamente) il Cerignola.

Ai colpi della Fidelis sta rispondendo il Casarano, pronto a chiudere per l’ormai ex capitano del Matera Vincenzo Ferrara. Subito dopo, ci sarà l’affondo finale per Nicola Loiodice, ma si tengono d’occhio anche i profili under di prima scelta. Su tutti, si lavora per il classe 2006 più richiesto del girone H, ossia Daniele Balba del Manfredonia. In alternativa, piace anche Ferdinando Borgia del Santa Maria Cilento. Andrea Saraniti, Leandro Teijo, Gaetano Logoluso e Giovanni Pinto sono da considerare praticamente in dirittura d’arrivo, mentre non mancheranno le conferme rispetto alla passata stagione: da Legittimo a Guastamacchia, passando per Perez. Lattanzio e Ganfornina restano due idee concrete rispettivamente per attacco e centrocampo. Idea Fernandes per la porta, mentre in difesa si avvicina Petta.

Non resta a guardare la Virtus Francavilla, che sbircia a sua volta in casa Sorrento. I nomi nuovi sono infatti quelli del mediano Angelo Bonavolontà e del fantasista Riccardo Martignago. Cecere e Corvino continuano ad essere la priorità, mentre il primo under bloccato è il giovane Mattia Latagliata. I nomi nuovi sono infine quelli di Gjonaj e Marconato, ma piace anche un centrocampista senegalese: Malick Mbaye. Torna di moda il nome di Franco Sosa, mentre per la difesa è stato sondato Ivan De Nova del Matera. Sempre dal Casarano, arriverebbe anche De Luca.

Il Nardò si separerà da Massimo Costantino, ma intanto la società è alle prese con il mercato in entrata. Piacciono per il nuovo reparto offensivo granata Marco Puntoriere della Palmese Ciro Palmieri dell’Angri.

Il primo rinforzo del Fasano, che ripartirà dalla coppia Iannini-Fernandez, sarà tra i pali. L’ex Termoli Raoul Lombardo sarà il nuovo portiere dei biancazzurri della Selva.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author