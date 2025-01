Anm: ‘Politici non facciano i magistrati e non condizionino’

Sulle dichiarazioni di Meloni è intervenuto Salvatore Casciaro, segretario generale dell’Associazione nazionale magistrati: “I magistrati non fanno politica, sarebbe auspicabile che i politici non provassero a sostituirsi ai magistrati. Sono sorpreso e preoccupato per i violenti attacchi alla magistratura e al procuratore Lo Voi, che si è limitato ad assolvere ai suoi doveri”. Casciaro ha poi sottolineato l’importanza di rispettare i ruoli istituzionali: “Rimettere alla giurisdizione il controllo sugli atti di chi riveste alte funzioni di governo è un principio fondamentale della nostra democrazia”.

