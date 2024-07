Andria, un cartellone estivo all’insegna del patrimonio culturale

ANDRIA – Scegliere tra un solo evento blasonato o spalmare le risorse su un cartellone più ampio. L’amministrazione comunale di Andria sceglie la seconda opzione per l’estate federiciana, con un percorso che prevede la valorizzazione dell’intero territorio provinciale attraverso i punti focali della città.

Tanti gli appuntamenti sotto i riflettori, per un’estate, quella andriese, che diventa complementare con la vocazione turistica balneare dei comuni limitrofi. La figura di Federico II per puntare in maniera decisa sul patrimonio culturale del territorio.

