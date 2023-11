ANDRIA – “Venite, l’ho accoltellata”. Con queste parole, un uomo avrebbe dichiarato ai soccorritori del 118 di aver ucciso la moglie di 42 anni davanti al figlio per poi chiamare i soccorsi. L’ennesimo femminicidio, in una casa rurale sulla Andria – Corato, sulla ex strada statale 98, oggi provinciale 231, a tre chilometri dal capoluogo della Bat. Sul posto immediato l’intervento degli uomini del locale commissariato di pubblica sicurezza e del magistrato di turno della procura di Trani che ora dovranno comprendere il motivo del gesto. Le urla dei ragazzi sarebbero state avvertite anche dagli operatori che hanno risposto alla chiamata d’emergenza.

(notizia in aggiornamento)

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp