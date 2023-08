Andria, soste a pagamento con l’app di Telepass

ANDRIA – Soste sulle strisce blu anche con l’app di Telepass. L’innovazione nel sistema dei parcheggi a pagamento sbarca anche ad Andria, dove la Multiservice ha autorizzato l’utilizzo della nuova soluzione telematica per posteggiare i veicoli nelle aree interessate. Il servizio, riservato ai clienti della piattaforma di viaggio, permetterà di pagare soltanto i minuti effettivamente trascorsi per la sosta.

Soddisfazione per l’amministratore unico di Multiservice Antonio Griner, che ha elencato i benefici, anche logistici, del nuovo sistema integrato di pagamento: «Si tratta di una modalità che snellisce i pagamenti, come Multiservice ci impegniamo ad assecondare le esigenze della comunità andriese senza dover più ricorrere ai parcometri». Al commento di Griner si associano i benefici legati alla modifica elettronica della sosta, che si potrà modificare in tempo reale anticipandone o posticipandone la durata.

La regolarità del pagamento della sosta con Telepass sarà verificata dagli ausiliari del traffico tramite consultazione di un palmare, inserendo la targa del veicolo in sosta. La nuova misura di pagamento, già entrata in vigore, trova l’appoggio dell’amministrazione comunale, che collaborerà con Multiservice per garantire l’efficienza del servizio.

