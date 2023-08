FRANCAVILLA FONTANA – Presentata in conferenza stampa la Festa della Madonna della Fontana, patrona di Francavilla: sarà un settembre di solita e tradizionale festa tra fuochi pirotecnici, luminarie, musica e fede.

Madonna della Fontana, festa di tradizione, cultura e spettacolo

Secondo le intenzioni di organizzatori e amministratori, sarà quindi una festa che proporrà una fusione tra tradizione, cultura e spettacolo.

“In questi anni – commenta il Sindaco Antonello Denuzzo – abbiamo voluto investire su una festa che racchiude il nostro essere comunità e che è cresciuta sino a diventare un evento capace di attrarre ogni anno migliaia di persone. Quest’anno, grazie al lavoro del Presidente Andrea di Castri e del Comitato, vivremo il clima di festa per ben cinque giornate che saranno concluse con il concerto di Raf il prossimo 15 settembre.”

Madonna della Fontana, il programma civile

Si comincerà lunedì 11 settembre alle 21.00 con il concerto di Lucilla in Piazza Giovanni XXIII organizzato dall’Ambito Territoriale Br3 in collaborazione con l’Amministrazione Comunale. Martedì 12 settembre dalle 17.00 al bar del Corso è in programma il I° Torneo amatoriale di scacchi Città di Francavilla Fontana, mentre dalle 18.00 le associazioni del territorio proporranno giochi e laboratori per bambini nel centro storico. Chiuderà la serata alle 20.00 in piazza Giovanni XXIII il musical Pinocchio della Compagnia Attoterzo.

Il cuore dei festeggiamenti prenderà il via mercoledì 13 settembre dalle 17.00 con i giochi tradizionali nel centro storico a cura di Casa Armonica che vedranno l’atteso ritorno del grande tiro alla fune in via Roma. Alle 20.00 in Cassarmonica il Sindaco Antonello Denuzzo, Mons. Alfonso Bentivoglio e il Presidente del Comito Festa Patronale Andrea Di Castri accenderanno le luminarie realizzate dalle ditte Vincenzo Memmola e Faniuolo. La serata si concluderà, sempre in Cassarmonica, con il concerto dei Terraross e, a seguire, con un Dj set.

Il giorno della Festa, giovedì 14 settembre, si aprirà dalle 8.30 con il giro per le vie del centro cittadino del Gran Concerto Bandistico “Città di Francavilla Fontana” che, dalle 10.30, si esibirà in Cassarmonica. Alle 18.00, sempre in Cassarmonica, torneranno i classici concerti con il Gran Concerto Bandistico “Città di Francavilla Fontana”, la Banda “Giuseppe Piantoni” di Conversano e la banda “Giuseppe Verdi” di Francavilla Fontana. Alle 18.30 in piazza Giovanni XXIII si terrà la cerimonia di consegna delle chiavi della Città alla protettrice Maria SS. della Fontana da parte del Sindaco Antonello Denuzzo. Alle 21.30, sempre in piazza Giovanni XXIII, le corali cittadine eseguiranno il Canto del Magnificat. La giornata di festa si concluderà alle 23.30 in zona Parapallo con lo spettacolo pirotecnico a cura di Pirotecnica Salentina.

Venerdì 15 settembre alle 18.00 in Cassarmonica saranno estratti i biglietti vincenti del concorso a premi che ogni anno accompagna la festa patronale. A seguire sarà presentata la squadra di pallavolo femminile Vipostore neopromossa in serie B1. Alle 21.00 in piazza Giovanni XXIII gran chiusura con il concerto di Raf con ingresso gratuito.

Madonna della Fontana, parla il presidente

“La festa patronale 2023 – conclude il Presidente del Comitato Andrea Di Castri – tiene ben saldi gli elementi della tradizione e propone due ricche anteprime l’11 e 12 settembre. Abbiamo pensato ad una festa di comunità capace di coinvolgere tutta la cittadinanza, a partire dai più giovani, cui spetterà il compito di salvaguardare il nostro patrimonio immateriale. Vi aspettiamo a Francavilla Fontana dall’11 settembre per vivere insieme i giorni della nostra festa.”

La festa patronale è anche un’occasione per raccontare e raccontarsi con il linguaggio dell’arte. Per questo sono previste una serie di mostre che partiranno proprio da “Storia di una Festa” che sarà allestita dal 10 settembre nella sede del Comitato in via Roma. Sempre dal 10 settembre saranno visitabili le mostre “Antichi mestieri scomparsi: addobbatori di chiese” presso la Società Operaia e una “Tripersonale di arte figurativa” a cura di Mamadunia presso il Bar del Corso. Dal 13 settembre nella sede del Comitato sarà aperta una mostra mercato di manufatti di artigianato pugliese a cura di UPuglia, mentre in via Benanduci sarà visitabile la mostra “Dall’Odigitria alle cromie dell’arte” a cura de La Sfera. Inoltre, domenica 10 settembre alle 19.00 a Castello Imperiali è in programma una conferenza sul Gran Concerto Bandistico “Città di Francavilla Fontana” con il Maestro Krantja e il musicologo Pierfrancesco Galati.

Come sempre, infine, dal 13 al 15 settembre sono in programma le visite guidate a Castello Imperiali e MAFF a cura di Impact. Per info e prenotazioni 3282821517 oppure info@coopimpact.it. Il programma della festa patronale è stato presentato mercoledì 30 agosto nel corso di una conferenza stampa cui hanno preso parte il Sindaco Antonello Denuzzo, il Presidente del Consiglio Comunale Maurizio Bruno, Mons. Alfonso Bentivoglio, il Presidente del Comitato Festa Andrea Di Castri e l’illustratrice Igea Paiano.

