Andria, incendio in garage: nessun ferito

ANDRIA – Sono in corso le operazioni di spegnimento da parte dei Vigili del fuoco dell’ incendio divampato nel tardo pomeriggio di oggi in un garage privato in via Montesanto. Tra le ipotesi, un veicolo in autocombustione. Nessuna persona coinvolta, al momento solo qualche danno a edifici vicini. Sul Posto insieme ai vigili del fuoco, anche gli Agenti della Polizia locale.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author