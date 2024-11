Ancora tensione al Cara di Bari: migrante si ferisce con una lametta

Un giovane migrante tunisino, ospite del Centro di accoglienza per richiedenti asilo (Cara) di Bari, si è procurato ferite sul corpo con una lametta nella serata di domenica 17 novembre, al termine di un diverbio con il personale della mensa. Si tratta del secondo episodio simile nell’ultimo mese.

Secondo quanto emerso, il giovane si era recato alla mensa dove alcune donne stavano servendo la cena. Dopo una discussione con il personale, è tornato poco dopo armato di una lametta, con cui si è inflitto diversi tagli.

Immediatamente soccorso, è stato trasportato in ospedale per ricevere le medicazioni necessarie, per poi essere ricondotto al Cara, dove ora si trova sotto sorveglianza della Polizia. Le autorità stanno indagando per chiarire le circostanze dell’accaduto e comprendere le motivazioni dietro il gesto disperato.

