Rettifica: Foto errata articolo del 6/11/2024 dal titolo “Codice interno, chiesti domiciliari per ex consigliere Olivieri”

In riferimento all’articolo dal titolo “Codice interno, chiesti domiciliari per ex consigliere Olivieri”, segnaliamo che -per mero errore- è stata inserita una foto ritraente una persona assolutamente estranea – com’era ovvio a chiunque – ai fatti riportati nell’articolo. Rammaricati per l’errore, abbiamo rimosso immediatamente l’immagine. La nostra redazione si scusa profondamente per l’involontario errore commesso.

