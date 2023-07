Ancora incendi: allarme rosso sulla Murgia

POGGIORSINI – Allarme rosso incendi sulla Murgia per un improvviso incendio divampato nel pomeriggio di mercoledì 19 luglio a Poggiorsini a poca distanza dalla polveriera drell’Esercito. Sul posto tre unità anti incendio dell’Arif (agenzia regionale per l’irrigazione e le foreste) supportate da Vigili del fuoco e dai Carabinieri forestali, protezione e civile e volontari.

La situazione per la sala operativa è di massima allerta per questa ragione si stanno dirottato in zona uomini e mezzi del servizio regionale AIB(anti incendio boschivo).

Nei pressi di Poggiorsini il fuoco si è sviluppato sulla strada provinciale 39, le fiamme sono state alimentate dal vento, interessati il costone in zona “pilieri”. Già in fumo 50 ettari a rischio un migliaio di ettari fino al bosco di Pulicchie, i Vigili del Fuoco hanno incontrato difficoltà ad arginare il fronte del fuoco. Allerta per la vicina polveriera dell’esercito.

