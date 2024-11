Amii Stewart e Orchestra Magna Grecia: terzo sold out consecutivo

Dopo gli Avion Travel e la violinista Hawijch Elders, lunedì 18 novembre alle 21.00 il Teatro Fusco di Taranto ospiterà il terzo appuntamento della Stagione Eventi Musicali 2024/2025 con un’attesissima performance di Amii Stewart, accompagnata dall’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Piero Romano.

L’evento, che promette di registrare il terzo “sold out” consecutivo, è sostenuto dall’Orchestra Magna Grecia in collaborazione con il Comune di Taranto, la Regione Puglia, il Ministero della Cultura e importanti partner locali.

Cantante eclettica, Amii Stewart è nota per la sua carriera iniziata nei musical di Broadway e proseguita con straordinari successi musicali come il celebre “Knock on Wood”, che le ha valso otto milioni di dischi venduti e una carriera internazionale. Il suo percorso artistico include anche colonne sonore iconiche e ruoli in musical come “Jesus Christ Superstar” e “La Pietà” di Nicola Piovani. Recentemente, ha iniziato un progetto in collaborazione con l’Orchestra della Magna Grecia per produzioni live e registrazioni unplugged.

I biglietti sono disponibili su Vivaticket: Poltronissima 60€, Platea e Prima galleria 45€, Seconda galleria 35€, Terza galleria 25€. Per informazioni: Orchestra Magna Grecia Taranto – Via Ciro Giovinazzi 28 (392.9199935) o orchestramagnagrecia.it.

