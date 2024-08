Amichevoli | La Virtus Francavilla batte 3-0 l’Anaune Val di Non

La Virtus Francavilla vince 3-0 l’allenamento congiunto con l’Anaune Val Di Non grazie ai gol di Bonavolontà, Taurino e Marconato. Biancazzurri in campo dal primo minuto con il 433: Bertini tra i pali, in difesa Costantino, Lanzolla, Allegrini e Lambiase, a centrocampo il terzetto composto da Mbaye, Bonavolotà e Marconato, con in attacco il tridente Taurino-Sosa-Pinto. Le marcature le apre proprio l’ex Monopoli dopo pochissimi minuti, ma il vantaggio biancazzurro viene annullato per presunto fuorigioco. La rete dell’1-0 viene comunque realizzata al 7’ da Bonavolotà, che sugli sviluppi di un calcio di punizione laterale calciato da Taurino è il più lesto di tutti in area di rigore. Al 20’ dopo l’assist arriva anche il gol per Taurino, nuovamente su calcio di punizione, ma questa volta calciato direttamente in porta a beffare il portiere avversario. Al 36’ Marconato spara alto, mentre due minuti più tardi Sosa non trova lo specchio della porta.

Cambi sparsi nel secondo tempo: dentro prima Cevers, De Nova e De Luca, poi spazio anche Thiam, Errico, Piccolo, Martina, Latagliata, Baglivo e Diop. Prima di abbandonare il terreno di gioco Sosa all’11 conclude sul fondo. Al 15’ l’Anaune accorcia le distanze con Belcastro, ma il gol viene annullato per presunta posizione di fuorigioco. Alla mezz’ora, poco prima di uscire dal campo per ultimo rispetto ai titolari, Marconato corona con un gol una prestazione di notevole importanza: servito da un filtrante di Latagliata a tu per tu non sbaglia ed insacca alle spalle del portiere avversario. Quest’ultimo al 35’ commette un errore, regala palla alla Virtus che però non riesce con Baglivo a realizzzare la rete del poker. Termina dunque 3-0 il secondo allenamento congiunto disputato in ritiro dalla Virtus Francavilla.

