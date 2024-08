Virtus Palese-Barletta 0-8, le voci del dopogara

BARI – Il Barletta batte 8-0 la Virtus Palese nell’allenamento congiunto al centro sportivo Lovero in terra barese. Per la squadra di casa parlano il tecnico Salvatore Maurelli e il direttore sportivo Vito Lavermicocca, per i biancorossi Andrea Bottalico e Andrea Lobosco.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author