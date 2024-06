“Nel 2023, durante una seduta della Commissione Sanità della Regione Puglia, le associazioni rappresentative delle persone affette da patologie della terza e quarta età avevano richiesto l’istituzione di un tavolo tecnico per promuovere l’attuazione del Piano Nazionale delle Demenze. Da allora, nulla è cambiato. Le problematiche rimangono attuali: carenza di personale dedicato, mancanza di strutture residenziali e semiresidenziali adeguate e una rete domiciliare inadeguata per sostenere i pazienti e i loro caregiver”, lo scrive in una nota l’onorevole Vito De Palma di Forza Italia.

“Le associazioni della rete regionale Alzheimer Puglia continuano a sollecitare interventi urgenti per rivedere i parametri degli attuali Centri Deterioramento Cognitivo e Demenze (CDCD) e garantire diagnosi precoci. Tuttavia, è essenziale anche affrontare le criticità legate alla successiva assistenza e cura delle persone con demenza. Ho portato la questione all’attenzione del presidente Emiliano, responsabile della delega alla Sanità, con la speranza di smuovere la situazione e fornire risposte alle molte famiglie pugliesi coinvolte”, conclude De Palma.

