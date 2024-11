Altamura-Potenza 2-2: pari e spettacolo al San Nicola

Pari e spettacolo tra Team Altamura e Potenza nel derby appulo-lucano della 13^ giornata di campionato del Girone C di Serie C: al San Nicola finisce 2-2 tra biancorossi e rossoblù che si spartiscono la posta in palio e salgono a quota 15 e a quota 21 punti in classifica.

Di Donato opta per il solito 4-4-2 con la novità Minesso in avanti al fianco di Leonetti, De Giorgio risponde con un 4-3-3 nel quale Selleri prende il posto dell’indisponibile Caturano al centro dell’attacco. In cronaca. Partono forte gli ospiti che al minuto 9 costruiscono il primo sussulto dell’incontro: Mane si lascia scippare il pallone da Schimmenti che da posizione defilata prova a superare Pane, abile a chiudere lo specchio in uscita.

Trascorrono sei minuti e la chance dello 0-1 capita sul destro di Ferro che in diagonale da buona posizione spedisce a lato. Alla prima offensiva, però, a passare sono i padroni di casa: è il minuto 18 quando Leonetti riceve palla sul vertice sinistro dell’area e con uno splendido destro a giro dipinge una traiettoria che beffa Alastra. 1-0 Team al San Nicola.

Il gol subito disorienta i lucani che al minuto 21 rischiano di capitolare nuovamente: un cross da destra trova libero al centro dell’area Minesso che con la testa schiaccia e colpisce il palo. I ritmi si abbassano, i padroni di casa controllano la gara indisturbati fino al minuto 39, fino a quando una magia di D’Auria non ristabilisce la parità: il numero 7 riceve Erradi e lascia partire un altro destro a giro imparabile per il portiere avversario. Il Potenza la riprende, si va a riposo sull’1-1.

Nella ripresa gli ospiti approcciano meglio e al minuto 50 pervengono al raddoppio: è sempre D’Auria, ben servito da Schimmenti, a fulminare con il suo destro Pane dall’interno dell’area per la rete del vantaggio potentino. I biancorossi non ci stanno e provano a reagire con una conclusione ravvicinata di D’Amico su cross da destra ben bloccata da Alastra al minuto 56.

La forza di volontà dei ragazzi di Di Donato viene premiata al minuto 60, quando un cioccolatino da sinistra di Molinaro viene scartato da Minesso che questa volta non sbaglia con la testa: è 2-2. Le squadre calano in intensità, in preda alla stanchezza. Per un ulteriore sussulto bisogna attendere il minuto 89 quando un assist da sinistra trova appostato al centro l’accorrente Molinaro che da due passi fallisce il più semplice dei tap-in. E’ l’ultima emozione di un incontro che termina così dopo tre minuti di recupero; un punto a testa e tutto sommato a Team Altamura e Potenza va benissimo così.

