Altamura: Omicidio Popolizio, chiesti due ergastoli

La Procura di Bari ha richiesto l’ergastolo per Nicola Cifarelli e Cesare Michele Oreste, accusati dell’omicidio e occultamento del cadavere di Angelo Popolizio, un giovane di 28 anni scomparso ad Altamura il 7 agosto 2014. I due imputati sono anche accusati di detenzione e porto illegale di armi da fuoco, tutti reati aggravati dal coinvolgimento della mafia.

Il corpo di Popolizio non è mai stato trovato. Secondo l’accusa, i due avrebbero prelevato la vittima da un club ricreativo e, dopo averla condotta in una zona rurale, l’avrebbero uccisa sparandole più colpi di arma da fuoco. Successivamente, avrebbero caricato il cadavere in un’auto e l’avrebbero affidato a un complice del clan D’Abramo-Sforza, di cui entrambi farebbero parte, affinché ne impedisse la scoperta.

Cifarelli e Oreste, di 45 e 39 anni, sono stati arrestati nel maggio 2022 e si trovavano già in prigione per altri motivi. Secondo l’Ufficio del Procuratore Distrettuale Antimafia, l’omicidio sarebbe stato commissionato dopo che i due imputati hanno appreso che il giovane di 28 anni era stato incaricato da un clan rivale di uccidere un membro influente del gruppo criminale D’Abramo-Sforza. Il prossimo 11 luglio è prevista la discussione delle difese.

