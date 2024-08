Altamura, in arrivo l’ex Roma Eros De Santis

Altamura attivissimo sul mercato. Il direttore sportivo Andrea Grammatica in giornata ha raggiunto l’accordo con Eros De Santis, classe 1997, difensore centrale ex Roma. Il calciatore lo scorso anno militava nel Latina. Intanto Simone Bolognese rescinde e va alla Gelbison, in Serie D.

