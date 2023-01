BARLETTA – Nuovi alloggi popolari a Barletta, con le nuove abitazioni che saranno destinate alle categorie in condizioni di fragilità sociale. Saranno 16 gli spazi riservati alle famiglie che ne avranno necessità e sorgeranno in una delle aree comprese nell’edificio dell’ex distilleria, al confine tra i quartieri Patalini e Barberini.

Un progetto nato nel 2004 e finanziato con sovvenzionamenti statali e regionali, ma ripetutamente stoppato da intoppi burocratici e amministrativi. La nuova area per gli alloggi rientra, inoltre, in un disegno più ampio che interesserà anche le zone adiacenti per la costruzione del nuovo parcheggio interrato.

