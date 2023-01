BISCEGLIE – Angelantonio Angarano presenta in via ufficiale la sua ricandidatura a sindaco di Bisceglie. Il primo cittadino ha incontrato il territorio nell’evento di domenica mattina al Politeama Italia, fissando i primi step che lo vedranno nuovamente in corsa per lo scranno più alto di Palazzo di Città.

Il primo passaggio sarà quello delle primarie, in programma il 12 marzo, ma Angarano ha puntato l’attenzione principalmente sui risultati ottenuti dall’amministrazione comunale nei suoi anni di mandato. In primis la riconquista della bandiera blu dopo 15 anni, ma anche la nuova area mercatale, il restauro della torre dell’orologio e la riapertura delle grotte di Santa Croce. Non per ultima, l’adozione del piano urbanistico generale rinnovato dopo quasi mezzo secolo.

Sala gremita per il sindaco in carica, che ha inoltre sottolineato il recente avvicendamento in Giunta. Subentrati Italo Innocenti e Carla Mazzilli, che hanno preso il posto di Domenico Storelli e Maria Lorusso. Il rinnovo della squadra tecnica è stato anche oggetto di discussione con Francesco Spina, leader della coalizione Bisceglie Rinasce e avversario politico di Angarano, in un botta e risposta che terrà banco anche nei prossimi mesi. L’avvicinamento alle amministrative di Bisceglie è appena agli inizi.

