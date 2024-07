Allarme Polizia Postale sulle pericolose ‘Challenge estive’

L’ultima allerta segnalata dalla Polizia Postale sulla sua pagina Facebook “Commissariato di PS Online – Italia” riguarda le challenge estive.

Queste sfide, che circolano in rete soprattutto durante l’estate, sono fenomeni pericolosi e potenzialmente illegali, presentati come “prove di coraggio” per aumentare la popolarità online.

I giovani, con più tempo libero da trascorrere online, sono particolarmente a rischio. Ecco alcuni consigli per proteggersi:

Per i genitori

– Parlate con i vostri figli di questi fenomeni, sottolineando che nessun livello di popolarità online vale il rischio di agire illegalmente o farsi del male.

– Monitorate la navigazione e l’uso delle app social, stabilendo un tempo massimo da trascorrere connessi.

– Segnalate immediatamente video o proposte di sfide pericolose al portale ufficiale della polizia postale: www.commissariatodips.it.

Per i ragazzi

– Ricordate che la vita non vale un like. Non esponetevi a situazioni pericolose per fare selfie estremi.

– L’uso improprio di sostanze e oggetti comuni può essere letale.

– Se qualcuno vi invita a partecipare a una challenge online, parlatene con un adulto di riferimento e segnalate subito al portale ufficiale della polizia postale: www.commissariatodips.it.

Questa allerta, secondo Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, può evitare molti grattacapi. Se siete stati vittima di una frode simile, contattate gli esperti dell’associazione tramite email a info@sportellodeidiritti.org o segnalazioni@sportellodeidiritti.org per valutare tutte le soluzioni del caso.

