‘Allarme airbag difettosi su Citroën e DS: cosa fare?’

Sta suscitando grande preoccupazione tra i proprietari di Citroën e DS Automobiles la vicenda degli airbag difettosi. Sono ben 599.772 i veicoli interessati, i cui proprietari hanno ricevuto una comunicazione dalla casa automobilistica che li ha intimati a sospendere immediatamente la guida delle loro auto. Vediamo i dettagli della vicenda e le azioni di Adiconsum per tutelare gli automobilisti.

Modelli Coinvolti

La raccomandata della casa automobilistica riguarda le Citroën C3 prodotte dal 9 aprile 2009 al 20 febbraio 2017 e le DS3 prodotte dal 26 giugno 2009 al 30 maggio 2019. La comunicazione sottolinea l’urgenza di sospendere la guida a causa di un difetto negli airbag Takata, che potrebbe comportare “gravi lesioni o morte” in caso di incidente.

Motivi della sospensione

Il blocco è dovuto al deterioramento delle sostanze chimiche negli airbag Takata, che potrebbe causare la rottura del dispositivo di gonfiaggio con una forza eccessiva in caso di incidente, esponendo così guidatore e passeggeri a gravi rischi.

Caos nelle officine

Gli automobilisti che si sono recati nelle officine autorizzate hanno riscontrato:

Mancanza di ricambi.

Nessuna data certa per la riparazione.

Difficoltà nell’ottenere auto sostitutive

Cosa fare

Adiconsum consiglia di non utilizzare i veicoli interessati. In caso di incidente, anche lieve, alcune compagnie assicurative potrebbero rifiutarsi di pagare i danni. Non ci sono indicazioni su dove parcheggiare le auto in sicurezza, né garanzie sulla possibilità di scoppio del veicolo fermo.

Chi noleggia un’auto per sopperire alla mancanza della propria, deve comunicarlo subito con una PEC a Citroën, specificando che il noleggio è dovuto all’impossibilità di ottenere un’auto sostitutiva.

Assistenza Adiconsum

Gli sportelli Adiconsum Taranto Brindisi offrono:

Compilazione e invio di reclami per indennizzo e auto sostitutiva.

Attivazione delle procedure per l’assistenza.

Supporto in caso di mancato rimborso per noleggio auto

Adiconsum sta inoltre sollecitando Citroën ad aprire un tavolo di confronto con tutte le Associazioni Consumatori del CNCU per trovare una soluzione immediata.

Per assistenza, contattare:

– Sede di Taranto: Corso Umberto 185, Antonio Bosco, tel. 099 4538486, a.bosco@adiconsum.it

– Sede di Brindisi: Viale Palmiro Togliatti 78, Giuseppe Zippo, tel. 349 0733840, g.zippo@adiconsum.it

