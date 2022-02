ALBEROBELLO – Polemiche per il trasferimento del mercato fuori dal centro della città. Non possiamo continuare a subire una scelta dispotica – l’attacco del sindacalista andriese Savino Montaruli, presidente di Casambulanti. La discussione al centro di un incontro in Comune ma i rappresentanti di categoria sono fermi sulle loro posizioni. La riunione si aggiorna al 18 febbraio.

Servizio di Ilaria Delvino