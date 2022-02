TARANTO – Incidente stradale nel pomeriggio di domenica 13 febbraio in zona Tramontone a Taranto. In seguito ad uno scontro tra un’auto ed una motocicletta in sella alla quale viaggiavano due giovani che sono rimasti feriti. Soccorsi e trasportati in ospedale sarebbero stati entrambi ricoverati in codice rosso. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Taranto per i rilievi utili alla ricostruzione della dinamica.