TARANTO – È ufficiale la candidatura a sindaco di Taranto dell’avvocato Egidio Albanese, ex presidente dell’Ordine degli avvocati, ora presidente del Consorzio trasporti pubblici. A sostegno di Albanese, oltre alle forze del centrodestra, potrebbero esserci ex consiglieri comunali dell’ultima assise cittadina di Taranto tra maggioranza e opposizione e gruppi civici. L’elezione del nuovo sindaco di Taranto si terrà nella prossima primavera ed il tempo comincia a stringere.

Sul terreno politico la scelta relativa agli schieramenti da opporre a Rinaldo Melucci, (già candidato per il centrosinistra) potrebbe giungere nei prossimi giorni. All’esame ci sono altri nomi: Walter Musillo, ex segretario Pd Taranto, e Giovanni Gugliotti, attuale presidente della Provincia di Taranto e sindaco in carica di Castellaneta. Nelle ultime ore l’assemblea dei soci dell’associazione “La voce di Taranto”, costituita dallo stesso Albanese, ha deliberato “all’unanimità la propria trasformazione da associazione politico-culturale a movimento politico”. “Alla base di questa scelta – si spiega – la necessità di dare ancora più forma e vigore alla realizzazione ed attuazione del proprio documento programmatico e per essere ancora più attenti nell’ascolto delle istanze del territorio. Grande soddisfazione è stata espressa dall’assemblea per l’indicazione del presidente, avv. Egidio Albanese, come candidato sindaco per la città di Taranto. Il nostro presidente potrà così esprimere una sintesi migliore di tutte le componenti socio economico culturali della città”.

Egidio Albanese ha detto “che se si vuole fare politica, occorre avere un peso reale, altrimenti si diventa un ingranaggio di un sistema controllato da altri. E per fare ciò – ha continuato – dobbiamo continuare ad elaborare idee alle quali però dobbiamo dare le gambe: le nostre e quelle di tutti coloro che già hanno dato la loro disponibilità o che si affiancheranno nella realizzazione di questo progetto”.