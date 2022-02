Taranto, schianto in centro: auto si ribalta

TARANTO – un violento scontro si è verificato nella notte tra sabato e domenica in Via Medaglie d’oro a Taranto, proprio all’angolo con Via Abruzzo. Coinvolte due auto, un’Audi ed una Fiat 500, quest’ultima in seguito al violento impatto si è adagiata su un fianco. non sarebbero gravi le condizioni delle persone che occupavano i due mezzi, da accertare la dinamica del sinistro, sul posto è intervenuta una pattuglia dei Carabinieri del Comando provinciale di Taranto ed i sanitari del 117 con le ambulanze.

Foto di Francesco Manfuso