Alberobello, l’Alta Sartoria di Dolce e Gabbana tra i trulli

ALBEROBELLO – La Puglia è uno dei set più ambiti per i grandi appuntamenti organizzati dalle maison internazionali della moda. Dopo la cruise Cosmogonie di Gucci a Castel del Monte nel maggio dello scorso anno e quella di Dior a Lecce nel luglio 2020 in piena pandemia, adesso sarà la volta dei siciliani Domenico Dolce e Stefano Gabbana ad approdare nella nostra regione con la loro collezione Alta Sartoria. La maison ha infatti scelto la Valle d’Itria per presentare le collezioni di alta moda. Da venerdì prossimo, 7 luglio all’11, i luoghi più caratteristici dell’altopiano che si estende tra le province di Bari, Brindisi e Taranto, faranno da cornice alle creazioni dei due artisti siciliani. Le voci che si ricorrono in questo rush finale parlano di una prima sfilata il 9 luglio ad Alberobello e il 10 a Ostuni, la città bianca. Per la casa di moda non si tratterà di un debutto in Puglia: in passato Dolce&Gabbana aveva scelto i vicoli di Bari vecchia e il lungomare per la campagna pubblicitaria nel 2017. Tutto al momento però resta top secret ma di sicuro c’è che la maison vorrà incrociare le proprie collezioni con le eccellenze artigianali e manifatturiere della valle, come già fatto in occasione di altri progetti simili. I due appuntamenti pugliesi caratterizzeranno la nuova tappa dell’ideale ‘Grand Tour d’Italia’ che Dolce&Gabbana ha intrapreso dal 2012, anno della presentazione della prima Collezione Alta Moda a Taormina. E ovviamente non mancheranno i volti che hanno reso grande il brand come la modella Bianca Balti o la new entry Annalisa, fresca di nozze proprio con un abito dei due designer.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp