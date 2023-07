Monopoli, seconda edizione di Festosissimo

MONOPOLI – Divertimento, intrattenimento per i più piccoli con un’area dedicata a giochi e spettacoli, e per i più grandi tanto food, beverage e show. Una festa che pensa alla famiglia, allo stare bene insieme, a trascorrere una giornata serena e divertente. Seconda edizione di Festosissimo, la grande festa aziendale del gruppo che comprende Csette+7 Supermercati, Risto Cash & carry, e Le Contrade dimore pugliesi che tra l’altro, quest’anno festeggiano i dieci anni di attività. Alla festa a Monopoli con collaboratori, fornitori e clienti, linfa vitale di grande supporto per affrontare le sfide di ogni giorno, ha inoltre preso parte la società cooperativa “Ad curam” che dal 2020 si occupa di cure palliative pediatriche specialistiche domiciliari in Puglia con l’obiettivo di prendere in carico i bambini con patologia cronica complessa e le loro famiglie. Il gruppo, così, ha colto l’occasione per stanziare un fondo a questa iniziativa.

