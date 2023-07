Ruvo: Imbianchino morto cadendo da scala, un indagato

La Procura di Trani ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo per fare chiarezza su quanto accaduto nel pomeriggio di lunedì 3 luglio in un appartamento privato di borgo Calentano, a Ruvo di Puglia (Bari), dove un uomo di 70 anni è morto mentre stava eseguendo una attività di pitturazione.

Nel registro degli indagati è stato iscritto, come atto dovuto, il nome del committente dei lavori. Il pm ha disposto l’autopsia.

Secondo quanto emerso finora dai rilievi dei Carabinieri, il 70enne, che pare fosse in pensione da un paio di anni, sarebbe caduto dalla scala da un’altezza di due metri circa. Inutili i soccorsi prestati dei sanitari del 118.

